Pandémia má na život žien vážnejší dopad ako na mužov

Rôzne formy nerovnosti, ktoré mnohé ženy pociťujú, sa síce pomaly naprávajú, ale pandémia tento proces spomalila. Túto skutočnosť potvrdila globálna správa Svetového ekonomického fóra (WEF) o rodovej rovnosti.

Správa WEF o rodovej rovnosti mapuje situáciu v 156 krajinách sveta a štyroch oblastiach života: politike, ekonomike, zdravotníctve a vzdelávaní. Podľa nej viaceré štúdie a prieskumy preukázali, že pandémia mala výrazne negatívnejší vplyv na ženy, lebo stratili zamestnanie vo väčšej miere ako muži. Dôvodom je, že sú častejšie zamestnané v oblasti služieb a tento sektor bol pandémiou najviac zasiahnutý. Druhým dôvodom bolo zatvorenie zariadení sociálnej starostlivosti a škôl. A sú to práve ženy, ktoré museli prevziať oveľa väčšiu časť starostlivosti o deti, seniorov a chorých. Graf nižšie ukazuje, že z dôvodu starostlivosti o rodinu (family pressures) v najvýraznejšie miere pociťovalo stres viac žien ako mužov.

Starostlivosť o rodinu počas pandémie (WEF/OZ Rodičia)

Napriek tomu, že pracovný trh pomaly ožíva, ženy nachádzajú prácu vo viacerých odvetviach pomalšie a zriedkakedy obsadzujú vedúce pozície. Navyše, v oblastiach, ktoré ponúkajú perspektívne „pozície budúcnosti“ (cloudové technológie, IT inžinierstvo, dátová analýza a umelá inteligencia) majú ženy veľmi stále slabé zastúpenie.

Téma tzv. rodovej rovnosti nie je len otázkou spravodlivosti. Krajiny, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v odstraňovaní týchto rozdielov patria k najrozvinutejším – majú fungujúce ekonomiky, sociálny systém a právny štát a tým pádom lepšie podmienky na poskytovanie vysokej kvality života svojim obyvateľom. Obdobie pandémie je preto príležitosťou si uvedomiť, že téma rovnosti príležitostí pre mužov a ženy v našej spoločnosti nemá byť o ideológii, ale o hľadaní politík na zlepšenie kvality života v našej spoločnosti.

Ako správa uvádza, aj keď v oblasti vzdelávania a zdravia sú globálne rozdiely medzi mužmi a ženami takmer zmazané, ženy stále čelia prekážkam v oblasti rovnosti príležitostí v zamestnaní/ekonomike a v politike. Miera nerovnosti medzi pohlaviami je najhoršia v oblasti politiky. Zastúpenie žien v parlamentoch je vo výške 26 % a na ministerských pozíciách len 22 %. Oblasť s druhými najväčšími rozdielmi je ekonomika, t.j. príležitosti na trhu práce. Aj keď počet žien na pozíciách s vyššou odbornosťou stále narastá, vo vedúcich pozíciách je žien stále málo (27 %) a rozdiely vo finančnom ohodnotení sú odstraňované len pomaly.

Rozdiel v príjme (WEF/OZ Rodičia)

Správa WEF však zároveň ponúka riešenia na odstránenie týchto nerovností:

podpora investícií do sektora zdravotnej a sociálnej starostlivosti rovnaký prístup k rodičovskej dovolenke a opatrovateľskej starostlivosti politiky na odstránenie rodovej nerovnosti príležitostí na trhu práce rekvalifikačné programy špeciálne pre ženy spravodlivé praktiky pri výberových procesoch a kariérnych postupoch.

Tieto odporúčania by si mali zobrať za svoje obzvlášť vlády krajín post-komunistických krajín, ktoré napriek 30-tim rokom budovania demokracie a trhovej ekonomiky v tomto ohľade skoro trojnásobne zaostávajú za krajinami Západnej Európy. Mali by sme si všetci pritom uvedomiť, že práve systematickými krokmi na odstránenie týchto nerovností môžeme spomaliť aj „odliv mozgov“ - mladých ľudí či odborníkov, ktorí právom túžia po dobrých pracovných a životných podmienkach, ktoré nachádzajú v krajinách západne od nášho regiónu. Korelácia rodovej rovnosti a vyspelosti ekonomík je totiž z rebríčka jasná. Island sa už po 12-ty krát umiestnil na prvom mieste, nasledovaný Fínskom, Nórskom, Novým Zélandom a Švédskom. Nasledujú krajiny západnej Európy, kde by sa nerovnosti mali odstrániť za 52 rokov a Severná Amerika, kde potrebujú už len približne 62 rokov. Východná Európa a Stredná Ázia zaostáva za zvyškom Európy – tu nás čaká približne 135 rokov systematickej práce. Blízky Východ a Severná Afrika majú naďalej najhoršie výsledky, keďže len 31 % žien je tam ekonomicky aktívnych.

Pandémia každopádne všetky snahy spomalila a od dosiahnutia stavu rovných príležitostí nás vzdialila o jednu celú generáciu. Na Slovensku by sme preto mali vynaložiť maximálne úsilie, aby sme ženám a matkám pomohli zvládnuť toto náročné obdobie a vytvorili podmienky pre ich rýchly a úspešný návrat z domácností do profesného života.

Jana Shepperd, OZ Rodičia